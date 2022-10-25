Подвальный мастер: омич отправится на 3,5 года в колонию за незаконное изготовление и продажу пистолетов

Фото: УФСБ России по Омской области.

Накануне Кировский районный суд вынес приговор жителю Омска Сергею Жданову, который причастен к незаконному обороту оружия.

Согласно материалам дела, Жданов незаконно изготавливал и сбывал огнестрельное оружие, а также его части. Омич покупал пневматическое, сигнальное и охолощенное оружие, которое приводил в боевое состояние и продавал.

Мастерские для изготовления и ремонта оружия он организовывал в подвала и жилых помещениях. Изготовленные пистолеты хранились подсудимого дома.

При задержании сотрудники УФСБ России по Омской области изъяли в квартире у предприимчивого мужчины 16 единиц короткоствольного оружия, изготовленного кустарным способом в подпольных мастерских.

Суд признал Жданова виновным по двум статьям уголовного кодекса - «Незаконное приобретение, хранение, сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов», «Незаконное изготовление и переделка огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов». Омича приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

Напомним, ранее сотрудники УФСБ России по Омской области накрыли крупных наркобизнесменов, изготавливавших синтетические наркотики.

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