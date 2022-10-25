Главврач районной больницы готовится в омском полевом лагере к отправке на Украину

Талантливый врач-педиатр, руководитель Москаленской районной больницы, лейтенант медицинской службы запаса, член партии «Единая Россия», многодетный отец. Регалии Александра Динкелакера можно перечислять долго. Самое главное, он любящий отец и настоящий мужчина. Уютное кресло медучреждения он сменил на полевой лагерь.

- Летом я услышал от знакомой из Алтая, что у них врачи отправляются в Донбасс для помощи мирным жителям и военным. Я начал узнавать в Омске, сходил в местный военкомат, а затем в Омской области начали набирать медицинскую роту «Омь». Узнав об этом, я твёрдо решил во что бы то ни стало попасть в неё, но оказалось, что в эту роту уже набрали медиков. Тогда предложили идти по контракту, - рассказывает мужчина.

Правда, тогда ему не удалось уйти служить – подкосил коронавирус. А после восстановления была объявлена мобилизация, тогда же лейтенант запаса твердо решил – он там нужен. Такие специалисты востребованы всегда и везде, поэтому Александру сразу нашлось место. Сегодня он служит начальником медицинской службы полка: подготавливает санитаров и проводит тренировки медицинской помощи.

- Соответственно, в мои обязанности входит подготовка штатных санитаров и санитаров водителей к оказанию первой медицинской помощи и эвакуации. Бойцы к этому серьёзно относятся, потому что они знают, что неоказание должной первой медпомощи вовремя может привести к тяжёлым последствиям для раненного вплоть до гибели, - поясняет врач.

Помогает он и товарищам по службе. В основном, ребята обращаются с ОРВИ и мозолями. Прием ведет медпункте в казарме. Самому Александру Динкелакеру 50 лет. Старшей дочери 27 лет, а самой младшей – 9. Старший сын окончил Авиационный техникум. Сейчас ждёт осеннего призыва, чтобы пойти в срочную армию.

- Супруга и домашние приняли моё решение стойко… Ну, может, потом слёзы были, мне не показывали, - вспоминает врач.

Пока Александр Динкелакер работает в омской части, готовится вместе со своими сослуживцами к отправке в Донбасс. Чтобы не было лишнего волнения, они активно уходят с головой в подготовку. Нарабатывают до автоматизма перевязку, наложение жгутов, эвакуацию.