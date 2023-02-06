Резкое похолодание до -32 градусов ожидает Омскую область в четверг

В середине февраля в Омской области вновь может значительно похолодать. Фото: Иван МАКЕЕВ

Местами до -32 градусов ночью ожидается в Омской области уже в четверг. Прогноз на ближайшие три дня подготовили специалисты Обь-Иртышского метеобюро.

Во вторник, 7 февраля, в регионе прогнозируется умеренная погода. Температура днем составит -9...- 14°C, ночью возможно - 16...- 21°C, при прояснении до -26°C. Местами туман, изморозь, небольшой снег и северо-западный ветер до 7 м/с.

8 февраля местами в регионе столбик термометра поднимется до -8°C, но на основной части области днем - 13...- 18°C. В ночные часы может похолодать до -29°C. Без осадков, направление и скорость ветра сохранятся.

- 14...- 19°C прогнозируют синоптики на 9 февраля. Такая прохладная температура будет не только днем, но и ночью - тогда и вовсе возможно до -32°C. Ветер юго-западный до 9 м/с.

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