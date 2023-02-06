Стелу памяти Александру Пушнице установят в Омске на «Красной Звезде»

Совсем скоро в Омске может появиться стела в честь легендарного спортсмена Александра Пушницы. Об этом пишет «Город55» со ссылкой на губернатора Александра Буркова.

Глава региона считает, что монумент должен появиться на территории спорткомплекса «Красная Звезда». Также планируется в честь него назвать улицу. Для этого нужно заручиться поддержкой омичей.

— Он был личностью не только среди самбистов, но и среди вообще спортсменов. Сейчас решили на стадионе «Красная звезда» мы будем ставить стелу в его честь, а если город поддержит, то, конечно, стоит задуматься и о названии в его честь улицы, — пояснил руководитель.

Напомним, именитого спортсмена не стало 27 января. Александр Пушница скончался на 74 году жизни. Он был трёхкратным чемпионом мира по самбо, двукратным чемпионом Европы, а также девятикратным чемпионом СССР.

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