Врач, водитель и продажник: ТОП-3 высокооплачиваемых вакансии Омска

Зарплату от 100 тысяч рублей предлагают медикам. Фото: Мария ЛЕНЦ

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» подготовили любопытную подборку вакансий, на которые работодатели готовы пожертвовать бюджетом. В основном, хорошие деньги готовы платить врачам.

Например, клиническая офтальмологическая больница имени Выходцева ищет офтальмолога-витреоретинального хирурга на зарплату от 100 до 300 тысяч рублей. 90 тысяч рублей предлагают врачу-онкологу в городской больнице №1. На зарплату в 100 тысяч может претендовать участковый терапевт в селе Нижняя Омка.

До 140 тысяч рублей сможет получать водитель-курьер на личном авто за доставку продуктов из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток». За 130 тысяч рублей готовы нанять водителя-экспедитора с категорией Е.

Сотрудников продолжают искать и в торговле. Так, на 150 тысяч требуется менеджер по продажам запасных частей, узлов и агрегатов для грузовой и спецтехники. Любопытно, что от 150 до 500 тысяч обещают торговому представителю, которому предстоит продавать швейцарские сейфы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омской области пенсионерка отсудила у супермаркета полмиллиона рублей

Пожилая женщина получила серьезную травму из-за нечищеного пандуса (подробнее)