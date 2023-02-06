Омская область присоединилась к всероссийскому фотопроекту «Жена Героя»

Омская область присоединились к Всероссийскому фотопроекту «Жена Героя». Идея принадлежит жене военного из Самары Екатерине Колотовкиной.

Суть его заключается в том, что китель любимого мужа, накинутый на хрупкие женские плечи, несет в себе сакральную мысль. Это бремя и ответственность, которые ложатся и на женские плечи, но в то же время, большой и тяжёлый, китель согревает и даёт защиту и поддержку.

В первой фотосессии, организованной региональным штабом Комитета семей воинов Отечества, приняли участие жены кадровых офицеров, добровольцев и мобилизованных. Омички сфотографировались в кителях своих супругов.

По словам Марины Брагиной, руководителя регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, все участницы первой фотосессии очень волновались, так как это психологически сложный проект.

- Это был эмоционально мощный день. Все друг друга поддерживали. Некоторые девушки выходили со съемки со слезами в глазах, ведь одно дело - это подготовка к фотосессии, и совершенно другое - стоять перед камерой с кителем своего героя в руках, - рассказала Брагина.

К реализации проекта подключились стилисты и визажисты из учебного центра «Содействие» и безвозмездно подготовили участниц к фотосессии. А омский фотограф Юлия Жукова бесплатно предоставила свою студию и 3 часа работала с девушками. Все участницы проекта отметили, что очень ждали, когда проект «Жена Героя» будет реализован в Омске, ведь участие в нём, крайне важно, потому что миссия жены – быть надёжным тылом и бережно хранить домашнее тепло.

Напомним, Региональный штаб Комитета семей воинов Отечества (КСВО) - это новая общественная структура. Она объединяет матерей, жен и других членов семей мобилизованных, контрактников и добровольцев, и призвана оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим и их семьям. Инициативу создания КСВО поддержал Президент России Владимир Путин.