Все ради хайпа: в Омске подростки по заказу школьника сожгли автомобиль врача

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области

В Омске полицейские задержали подростков, которые сожгли иномарку, принадлежавшую 33-летнему врачу одной из городских больниц.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, облили бензином и подожгли автомобиль медика 19-летний и 20-летний парни. Свои действия омичи засняли на камеру. Оказалось, что заказчиком преступления выступил 17-летний школьник. Он пообещал приятелям заплатить, однако в итоге этого не сделал.

По версии правоохранителей, школьник решился на преступление ради хайпа в социальных сетях.

В отношении подростков завели уголовное дело за умышленное повреждение имущества.

Напомним, в конце января двое школьников по заказу сожгли внедорожник бывшего депутата Заксобрания Омской области.

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