Снегопады в Омской области начнутся уже с 26 октября

Автолюбителей просят сменить резину. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 26 октября в Омской области начнутся снегопады. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление.

Дневные температуры по-прежнему останутся положительными. Но осадки прогнозируются вплоть до четверга, 27 октября.

Переменная облачность ждет омичей во вторник. + 1...+ 6°C ожидается днем. До -1°C ночью. Ветер юго-западный до 15 м/с, местами гололед.

+ 2...+ 7°C прогнозируется на среду, 26 октября. В этот день пойдет снег. Ветер переменный, преимущественно северо-восточный до 10 м/с.

В четверг осадки в виде снега прогнозируются в течение суток. - 2...+ 3°C в дневные часы. Но -5°C ночью. Ветер северный порывами до 17 м/с.

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