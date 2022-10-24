Покатался: житель Омской области навеселе взял машину друга покататься, когда тот уснул

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области.

В Омской области сотрудники ДПС задержали пьяного 31-летнего мужчину, который взял у автомобиль у своего уснувшего приятеля, чтобы погонять.

Утром сотрудники ДПС на 29 километре трассы Омск-Черлак обратили внимание на «десятку», которая двигалась по криволинейной траектории. Они потребовали водителя остановить автомобиль.

В процессе общения с 31-летним нетрезвым водителем госавтоинспекторы выяснили у него нет прав на управлением транспортным средством, а также оно принадлежит и вовсе его другу. От медосвидетельствования омич отказался.

Сейчас на водителя завели административное дело по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Теперь омичу грозит до 10 суток ареста.

Напомним, ранее в Омске подросток воспользовался отсутствием родителей и отправился гонять по ночным улицам города. Однако ему не повезло - его заметили полицейские. Погоня за правонарушителем закончилась столкновением со столбом.

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