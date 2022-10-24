Гимнастка Татьяна Золотухина пожаловалась на выпавшие волосы после ЧП в Омском цирке

Фото: стоп-кадр видео соцсети

Артистка цирка имени Золотухина Татьяна рассказала о своей жизни после падения с высоты на гастролях в Омске. Напомним, трагедия произошла 18 сентября, это были одни из первых выступлений в Омском цирке. Тогда девушка сорвалась с трехметровой высоты при выполнении трюка без страховки.

Всё произошло на глазах зрителей. С манежа ее унесли в сознании. Медики диагностировали перелом кисти и компрессионный перелом позвоночника. Сейчас девушка чувствует себя неплохо, единственное, что беспокоит – выпавшие волосы после многочисленных обследований.

- Я наипрекраснейшим образом рассмотрела изнутри аппарат МРТ (у меня на это было 1,5 часа, так сказать, полежать-подумать). В обзорную экскурсию входили 4 КТ и 8 раз сфотографироваться с рентгеном. После этого меня покинула 1/3 волос с корнями, - рассказала гимнастка в соцсетях.

Цирк Золотухиных заканчивает гастрольный тур в Омске, впереди другие города. Правда, Татьяне придется еще два месяца провести вне арены, так как ей необходимо восстановиться.

- Жаль уезжать. Честно сказать, ничего я не успела увидеть в этом городе. А это миллионник, кто не знал. Что ж, придется вернуться. Правда, это будет лет через 5 где-то, - заключила Татьяна Золотухина.