Снегопады и резкие перепады температуры от -7 до -27°C ожидают Омскую область на ближайшей неделе

Понижение температуры возможно в ночные часы. Днем прогнозируется снегопад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Резкие перепады температуры в течение суток ожидают омичей уже на ближайшей неделе. Синоптики Обь-Иртышского метеобюро подготовили прогноз на три дня.

Согласно данным специалистов, 6 января в Омской области возможен небольшой снег. Температура днем составит - 7...- 12°C, ночью до -21°C. Прогнозируется местами туман, изморозь и гололед. Ветер северо-восточный до 7 м/с.

Во вторник днем может похолодать до -13°C, в ночные часы при прояснении - 16...- 21°C. Небольшой снег, ветер сменит направление на северо-западное до 7 м/с.

Ночь среды станет одной из самых холодных на неделе, синоптики прогнозируют понижение температуры до -27°C. Однако днем воздух прогреется до -7°C. Возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

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