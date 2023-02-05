В Омске на заброшенной стройке в микрорайоне «Ясная поляна» погиб ребенок

Подробности дела депутат не сообщает.
Фото: Иван МАКЕЕВ
О гибели ребенка на заброшенной строительной площадке сообщил депутат Совета Омского района Антон Николаев. Инцидент произошел в минувшем году в микрорайоне «Ясная поляна».
- Осенью 2022 года я обратился в Прокуратуру и Полицию Омского района по факту гибели ребёнка на заброшенной строительной площадке в Ясной поляне. По информации следственного комитета уголовное дело возбуждено, - пишет народный избранник на своей странице в соцсетях.
Николаев уточняет, что информация является закрытой и для СМИ она не распространялась. 30 января он побывал на допросе в следственных органах.
- Будем ожидать результатов следствия и передачи дела в суд, - написал депутат.
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