«Кошмар какой-то»: советский «ИЖ», подрезанный иномаркой, подкинул пенсионерку в воздух и влетел в столб

Фото: стоп-кадр с камеры видеонаблюдения

70-летняя омичка скончалась в больнице после полученных травм в ДТП на перекрестке Герцена - 24-я Северная. Об аварии с летальным исходом рассказали в областном МВД.

- Водитель автомобиля «ИЖ27175», мужчина 1990 г.р., двигаясь по улице Герцена со стороны улицы 22-я Северная, на пересечении с улицей 24-я Северная не справился с управлением, выехал на тротуар и допустил наезд на пешехода, после чего допустил наезд на препятствие - столб освещения.

Между тем, на кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как советская машина в ходе движения была подрезана иномаркой. Только после этого водитель начал уходить влево и далее - на тротуар, где и стояла погибшая.

От удара женщину подкинуло в воздух на несколько метров, после чего она упала на дорогу. Очевидно, что выжить после такого столкновения считалось бы чудом.

Сейчас полиция занимается расследованием данного дела. Как пишут СМИ, иномарка, подрезавшая «каблучок» уехала с места ДТП. В социальных сетях по этому поводу раздалось негодование. Многие требуют найти «провокатора».

- Это кошмар какой-то наяву, - пишет Валерия Лионова в официальной группе УМВД России по Омской области.

Фото: УМВД России по Омской области

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