Омский мэр Сергей Шелест побывал на важных городских стройках

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Накануне мэр Сергей Шелест вместе с председателем омского Горсовета Владимиром Корбутом и главным прокурором города Павлом Поповым побывал на важных для Омска социальных объектах. Комиссия во главе с градоначальником посетила микрорайон «Серебряный берег», где сейчас идут работы по возведению школы, и стройплощадку многоквартирного дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья на улице 6-й Станционной. Не остались без внимания и два других не менее значимых объекта — здание гимназии №88, где в прошлом году был начат капитальный ремонт, и база ДЭУ Кировского округа, которую скоро переформатируют под троллейбусное депо для обслуживания трех новых маршрутов электротранспорта.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

— В этом году у нас много важных для города строек. На каждой площадке есть свои сложности, свои особенности, связанные с проектами и конструкциями зданий, с нехваткой квалифицированной рабочей силы, но это не значит, что надо закрывать на все глаза. Мы стараемся, чтобы с нашей стороны все проблемы решались оперативно в части закрытия объёмов работ, в части платежей, и требуем такого же ответственного отношения от подрядчиков. Я буду продолжать в еженедельном режиме посещать каждый объект, в ежедневном — следить за ходом работ по отчетам департамента строительства, — отметил глава города.

За строительством школы в «Серебряном берегу» Сергей Шелест наблюдает даже онлайн: стройплощадка оборудована видеокамерами, которые круглосуточно передают картинку на монитор, установленный в кабинете мэра.

Стройплощадка школы в микрорайоне «Серебряный берег». Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Стройка также на находится на особом контроле у председателя Горсовета Владимира Корбута. Глава омского парламента, проживающий неподалеку, лично участвовал в разрешении споров между жильцами домов, находящихся вблизи стройплощадки, и подрядными организациями.

— Мы всем депутатским корпусом работаем на то, чтобы омичи получали комфортные условия жизни в родном городе. Школа в микрорайоне «Серебряный берег» нужна, как воздух, потому ей было уделено много внимания. И хорошо, что мы выезжаем на такие объекты. На комитетах, рабочих группах Омского городского Совета мы неоднократно заслушиваем руководителей о ходе работ и освоении денежных средств, которые были выделены на те или иные проекты. Но самое главное и важное не только слышать, но и видеть, своими ножками пройти по этим площадкам и посмотреть, какие есть проблемные вопросы, как их решать и каким образом нам выйти в нужные сроки с освоением денежных средств и качественным строительством, — подчеркнул председатель омского Горсовета.

Для продуктивного взаимодействия между мэрией и подрядчиками существует множество способов. Пожалуй, самый эффективный — прокурорский надзор. Главный прокурор города Павел Попов, побывавший на важных социальных объектах вместе с комиссией во главе с мэром, внимательно выслушал причины сдвижек графиков, нехватки рабочих, и резюмировал: никаких поблажек не будет.

Главный прокурор города Павел Попов Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

— Генеральный прокурор Российской федерации Игорь Викторович Краснов ставит перед нами задачу организовывать надзорное сопровождение всех мероприятий, которые проводятся органами местного самоуправления при строительстве объектов, при капитальном ремонте, при реконструкции. Соответственно, мы тщательно эти указания генерального прокурора выполняем и вместе с органами местного самоуправления, в постоянном контакте с законодательной властью, с исполнительной властью мы отслеживаем каждый этап выполнения мероприятий. По итогам, в случае выявления нарушений, мы принимаем комплекс мер прокурорского реагирования. Соответственно, отслеживаем все этапы до момента полного исполнения контрактных обязательств и до момента исправления нарушений. Поэтому, работа проводится в постоянном контакте с администрацией города Омска, с Омским городским Советом. Будем продолжать ее и дальше такими же темпами, — сказал Павел Попов.