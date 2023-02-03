В Омской области мужчина сжег два трактора за 5,5 миллиона рублей

На поджигателя завели уголовное дело Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области сельчанин по необъяснимой причине сжег два трактора, принадлежащих агрофирме.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, глубокой ночью мужчина пробрался на территории агрофирмы, облил бензином и поджег стоящий там трактор К-700. От порыва ветра пламя перекинулось на рядом стоящую сельхозмашину — американский трактор «Джон Дир».Сумма ущерба от действий поджигателя превысила 5,5 миллиона рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оказалось, что к поджогу может быть причастен ранее судимый за грабеж и кражи 28-летний житель села Александровское Шербакульского района.

Правоохранители завели на подозреваемого уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Расследование продолжается: выясняются все обстоятельства преступления и мотив поджигателя.

Напомним, в октябре прошлого в Омской области 19-летний сжег более одной тысячи тюков сена из-за ненависти к фермеру.

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