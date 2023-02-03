В Омской области пенсионерка отсудила у супермаркета полмиллиона рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Омской области суд взыскал с супермаркета одной известной сети в пользу пенсионерки 501 тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда, утраченного заработка и штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.

В декабре 2021 г. 73-летняя женщина при спуске по пандусу от выхода из магазина поскользнулась и упала на бок. Врачи поставили пенсионерка диагноз закрытый перелома правой бедренной кости со смещением отломков.

В ходе прокурорской проверки было установлено, руководство супермаркета не убирало снег и наледь на прилегающей территории.

Розничная сеть отказалась в добровольном порядке выплатить пенсионерке компенсацию. Тогда районная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда и утраченного заработка. Инстанция исковые требования удовлетворила и взыскала с ООО «Агроторг» — владельца супермаркета — 501 тысячу рублей.

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