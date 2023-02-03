Жители Омской области продолжают переходить Иртыш по льду, несмотря на запреты

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Жители Омской области продолжают подвергать свою жизнь опасности, перебегая реки по льду в необорудованных для этого местах.

Очередное место несанкционированного массового выхода на лед сотрудники ГИМС ГУ МЧС по Омской области обнаружили в ходе патрулирования в Большереченском районе. Нелегальный переход через Иртыш соединяет деревню Карташово Муромцевского района и затон речного порта Большеречья.

— Переход не соответствует требованиям безопасности, здесь не проводится мониторинг состояния ледового покрытия, не осуществляются замеры толщины льда. В связи с этим переход опасен провалом под лёд людей, — рассказал начальник ГИМС ГУ МЧС России по Омской области Семен Турков.

Напомним, ранее в Омске сотрудники ведомства выявили два несанкционированных места массового перехода людей через Омь и Иртыш.

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