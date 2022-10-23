Сильный ветер и резкое потепление ждут омичей в ближайшие три дня

Резкое потепление наступит уже во вторник. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие три дня омичей ждут сильный ветер и резкое потепление. Прогноз до среды, 26 октября, опубликовало Обь-Иртышское управление.

22 октября в регионе благоприятная осенняя погода резко сменилась на зимние осадки. Вечером пошел дождь со снегом, а за ночь областной центр укрыло белой пеленой. Пока снег сдаваться, видимо, не планирует, поэтому на дорогах и обочинах горожане по-прежнему его наблюдают.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия сохранятся на несколько дней. Завтра в регионе поднимется сильный юго-западный ветер порывами до 17 м/с. Температура днем составит - 1...+ 4°C, ночью до -8 °C.

Во вторник днем потеплеет до +7°C, в ночные часы прогнозируется отрицательная температура до -6°C. Ветер юго-западный до 17 м/с. Возможны садки в виде мокрого снега.

В среду, 26 октября, днем потеплеет до +8°C. Ночью + 1...- 4°C. Будут наблюдаться гололедные явления, на целые сутки прогнозируются осадки. Ветер северо-западный 12 м/с.