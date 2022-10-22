В Омске всю зиму для бездомных будет работать теплая палатка

В каждом мегаполисе существуют такие пункты обогрева. Фото: Иван МАКЕЕВ

При поддержке Омской епархии в Омске по улице Багнюка, 8/1 открыли палатку для обогрева бездомных. Обещают, что пункт социальной помощи будет работать в течение всего холодного сезона. Это двухслойная зимняя палатка на 40 человек. Внутри - деревянный пол, работает тепловая пушка.

- Каждый обратившийся туда получит бесплатный ночлег, горячий ужин и завтрак, а также консультации администраторов по вопросам оказания социальной помощи, — сообщает Омская епархия.

В пункте обогрева круглосуточно работают дежурные администраторы, они будут следить за порядком, формировать очередность, помогать обратившимся. Режим работы палатки: с октября по апрель, с 20:00 до 8:00.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru