Омбудсмен Ирина Касьянова: с начала года нам поступило 15 обращений по розыску мобилизованных в зоне СВО

В 2022 году аппарат омбудсмена празднует 15-летний юбилей. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

В этом году институту уполномоченного по правам человека исполняется 15 лет. Как сообщила глава аппарата уполномоченного в Омской области Ирина Касьянова, за эти годы от жителей омского региона поступило больше 31 тысячи обращений.

- С 2008 года по 2014 год на первый план выходили вопросы, связанные с нарушением жилищных прав. В этот период времени новое жилье владельцам ветхого и аварийного жилья. С 2014 года, когда заработала программа, эти проблемы ушли на второй план. Сегодня на первый план вышли вопросы в сфере социального обеспечения – например, выплат пенсий или предоставления мер социальной поддержки – детям и льготным категориям. По сути, размеры пенсий омичей невелики, материальная удовлетворенность низкая. Поэтому обращений много.

Сложнее всего решать те, что связаны с назначением пенсий омичам, которые имели длительный стаж работы в других государствах – странах бывшего СНГ. Этот стаж может быть учтен, но только в определенных условиях. К примеру, если человек долго работал в Казахстане, у ПФР могут быть вопросы по поводу налоговых отчислений. К тому же отменили возможность самим гражданам получать справки от организаций работодателей. Порядок строгий: один уполномоченный орган направляет официально запрос на документы для назначения или перерасчета пенсий.

Наш аппарат заключил почти 50 соглашений с различными органами власти – федеральными и региональными. Это помогает нам быстро и качественно решать такие вопросы подобного рода.

- На втором плане так и остались жилищные вопросы. Что мешает сегодня комплексно и быстро предоставлять жилье детям-сиротам, инвалидам, жильцам аварийного жилфонда?

- Больше 30 тысяч граждан в Омской области состоят на учете на улучшение своих жилищных условий. Первые в этом списке стоят в очереди с 1973 года. Есть другая категория омичей, которая имеет право на внеочередное получение жилья – лица, которые страдают определенными заболеваниями. При этом нового жилья строится немного. От уполномоченного в комиссии работает советник, который подбирает квартиры с заданными условиями для разных категорий людей, согласно их статусу и заболеваниям.

Нарушения идут не от муниципалитетов – они объявляют аукционы, торги проваливаются – из-за многочисленных требований, низкой цены – причины разные. В августе мама ребенка-инвалида не получила жилье по несостоявшимся аукционам. Обратилась к нам. Мы адресно просили мэра города удовлетворить ее просьбу. Сегодня семья проживает в однокомнатной квартире.

Какой-то период времени на первый план вышли судебные иски в адрес муниципалитетов – люди выиграли суды на предоставление жилья, и им – 250 таким льготникам, в первую очередь предоставлялись квартиры. Сейчас ситуация изменилась. В 2021 году, ориентируясь на опыт других регионов, нам удалось разработать закон Омской области, и регион стал предоставлять жилищные сертификаты. Это удобно, и это ускоряет процесс. Особенно для тех, кто социализировался и может добавить свои средства к сертификату. За этот период сертификаты получили 76 человек. Еще 50 – будут обеспечены в ближайшее время.

Есть еще одни нюанс. В отдаленных районах области строят жилье, например, сейчас возводят дома в селе Большие Уки. Но ребята, которые там жили, переехали в Омск и не собираются возвращаться в деревни обратно. И, с одной стороны, муниципалитет выполнил свои обязательства, а с другой – для кого?...

- В законе Омской области была также норма по компенсации на аренду жилья сиротам. Она работает? В каких объемах?

- Нет, эта норма, к сожалению, никому не помогла. Ежемесячная компенсация в размере 11 тысяч рублей на аренду жилья остается невостребованной просто потому ,что многие арендодатели не готовы сдавать квартиры официально, по договору, и платить налоги с этого дохода.

- В нескольких словах вы можете рассказать о том, какие еще проблемы характерны для наших дней и наших реалий?

- Часто нам пишут заключенные из мест принудительного содержания. Жалуются на некачественную юридическую помощь госзащитников. Мы проводим экспертизы, проверки. Не так давно выявили, что адвокат действительно не назначил вовремя некоторые судебные процедуры.

Омичи жалуются на некачественную медпомощь. Не секрет, что в период пандемии было много обращений по скорости выездов карет скорой помощи и госпитализации пациентов. Сейчас в здравоохранении остаются вопросы с несогласием выставленного диагноза, с невыдачей положенных медикаментов.

- Как омские работодатели ведут себя по отношению к наемным сотрудникам?

- Нарушения в сфере трудовых прав в омской области, к счатью, не носят системного характера. Случаи единичны. Проверки бизнеса сейчас ограничены и должны быть согласованы с прокуратурой. Последний случай: двоим омским рабочим в течение полугода не выплачивали заработную плату. Мы обратились в компанию, предприятие погасило долги в досудебном порядке.

Был случай, когда женщина работала в одном из магазинов без договора. В трудовой книжке записи тоже не было. В какой-то момент работодатель в одностороннем порядке разорвал трудовые отношения, пусть и неофициальные, и перестал платить. Омичка обратилась в суд. Мы, в свою очередь, подготовили заключение для суда, где факт длительного сотрудничества с предприятием был подтвержден. Потому суд принял решение, что заключенные устно договоренности приравниваются к трудовому договору.

- Сейчас, наверняка, всплеск обращений со стороны мобилизованных и их семей. Можете подробнее рассказать?

- 26 сентября, через 5 дней после объявления частичной мобилизации для СВО, наш аппарат открыл горячую линию по таким обращениям. С тех пор всего насчитали 160 писем, звонком и приемов. Обращения – самые разные – кто-то до мужа просто не мог дозвониться, кого-то бытовые условия не устраивали, кто-то жаловался на отсутствие оснований для мобилизации. К примеру, был студент очно-заочного отделения, которого призвали. Были граждане - опекуны родственников-инвалидов второй группы.

Скажу сразу: если человек получает повестку, и у него есть основания для отсрочки по мобилизации, приносите документальное подтверждение сразу.

- Эта неразбериха понятна и объяснима – страна впервые за много лет сталкивается с таким явлением. Но, скажем, вызволение из плена – тоже ведь зона ответственности уполномоченного. Были такие случаи?

- Да, и они – самые трудные. Даже с родственниками разговаривать сложно. Ситуация осложняется тем, что на нее почти невозможно повлиять, но мы все равно стараемся. Омскому аппарату совместно со столичными коллегами все же удалось вернуть из плена в наши части несколько человек. Всего у нас было с начала года 2022 около 15 обращений по розыску.

На контроле сейчас особый случай: у одной мамы с апреля сын в плену. Украинцы периодически высылают ролики, где унизительно опрашивают парня. Ему 21 год, показывает себя достойнейшим образом. В последний обмен, который состоялся, парень не попал, хотя мы работали над этим. А однажды прислали кадры, где показали, что сына и кормят хорошо, и условия – достойные. Якобы. Она у меня спрашивает – как вы думаете? Я, к сожалению, увидела постановку, потому что все украинские военные на видео говорят на украинском языке. Сложно, конечно, признавать правду и говорить о ней матери пленного… Она одна живет в селе, больше никого нет. Накануне через главу муниципалитета обеспечили эту женщину дровами на всю зиму. Раньше подготовкой к зиме занимался как раз сын.

- Не позавидуешь такой работе? Что вы любите в своем деле?

- Людей, конечно. Я так считаю, если удалось оказать помощь – значит, не зря прошел сегодня день. Наш аппарат заточен на работу именно на результат.