В Омске водитель троллейбуса спасла девушку, решившую наложить на себя руки

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Накануне в Омске водитель троллейбуса спасла девушку, девушку которая стояла на парапете моста имени 60-летия ВЛКСМ.

Как рассказала водитель, она двигалась маршруту №16 в направлении поселка Солнечного в Кировском округе. Однако в один момент на мосту она экстренно затормозила, заметив омичку, оказавшуюся на парапете моста.

- Я ехала по маршруту и увидела, как на мосту, за ограждением, стоит человек. Остановила троллейбус. Пассажиры уже тоже заметили человека. Открыла двери. Выбежали и перетащили девушку в безопасное место. Согласно инструкции сообщили диспетчеру, в полицию. Пока ждали полицию, девушку усадили в салоне троллейбуса. Думаю, на моем месте так поступил бы каждый, - рассказала водитель троллейбуса Асемгуль Атымтаева.

Кондуктор троллейбуса, которым управляла Асемгуль, отметила, что на помощь также пришли пассажиры.

- Хорошо, что пассажиры тоже стали помогать нам. Никто не был возмущен незапланированной остановкой и задержкой по времени, - подчеркнула кондуктор троллейбуса Юлия Школьникова.

Напомним, это уже не первый случай, когда водители троллейбуса спасают омичей, решивших свести счеты с жизнью. Ранее один из них спас девушку, стоявшую на краю мосту.

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