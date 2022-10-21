Косули-зомби: охотник заснял погибающих по неизвестным причинам животных недалеко от Омской области

Эти кадры страшно смотреть Фото: Алексей ФОКИН

Накануне Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области опубликовало сообщение о том, что в Далматовском районе Курганской области 12 сентября был замечен падеж косуль. По данным ведомства, по неизвестным причинам погибло 70 животных.

По странным причинам, вероятно, из-за какого-то заболевания косули в соседнем регионе начали погибать и странно себя вести, превращаясь буквально в зомби. Одно из пострадавших копытных животных снял на камеру охотник. Состояние косули на кадрах вызывает лишь ужас.

- Данное видео было снято в Курганской области. По информации Управления Федеральной Службы по Ветеринарному и Фитосанитарному надзору по Омской Области, подобных случаев болезни в регионе не обнаружено, - прокомментировали видеозапись в минприроды Омской области.

Ведомстве просят охотников сообщать о животных с необычным поведением, чтобы не допустить занос и распространения особо опасных болезней, а также найденных тушах всех животных для для последующего отбора проб биологического материала и проведения лабораторных исследований, по телефонам: 8 (3812) 53-46-79; 53-29-21; 53-23-19, а также региональное минприроды 8 (3812) 39-35-05, 39-35-11.

Напомним, ранее в Омской области из-за птичьего гриппа наблюдался падеж пернатых. Тогда вирусную инфекцию зарегистрировали в 15 районах области.

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