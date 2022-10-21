«Открывайте - приехал»: водитель иномарки не справился с управлением и влетел в здание омского Роспотребнадзора

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Накануне в Омске в Центральном округе произошло ДТП, в результате которого пострадал только автомобиль.
Днем водитель автомобиля «Хендай Солярис» двигался по улице 10 лет Октября. В районе дом №115 иномарка пошла на обгон. В один момент манёвр оказался неудачным и легковушка вылетела на «встречку» и врезалась в здание Роспотребнадзора.
- Водитель не повредил никакие технические сооружения, только свое транспортное средство. От оформления ДТП отказался, - сообщили «КП-Омск» в пресс-службе Госавтоинспекции.
Напомним, ранее в Омске 19-летний парень на полной скорости врезался в столб, расположенный на Иртышской набережной. Он скончался на месте происшествия.
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