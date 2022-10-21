Омский Следком обвиняет директора «СтройТраста» Армана Акопяна в неуплате 70 млн рублей налогов

Фото: СУ СКР по Омской области

69,9 млн рублей НДС не заплатил директор ООО «СтройТраст». Теперь за оплошность 2018-2019 годов ему грозит до 6 лет лишения свободы.

В региональном Следкоме поясняют, для того, чтобы не платить налоги, бизнесмен оформил «липовые» документы о приобретении товарно-материальных ценностей. Далее информация была внесена в налоговую службу, но скрыть факт мошенничества не удалось.

Сейчас в компании проводятся обыски и допрашиваются свидетели. Руководителю компании грозит тюрьма. Правда, если он не погасит необходимую сумму. Тогда статья может быть переквалифицирована.

Отметим, что эта строительная компания, которой руководит Арман Акопян, строила дублер улицы 70-летия Октября. В этом году она же выиграла два аукциона на возведение развязки на спуске с Ленинградского моста и на ремонт самого моста. Стоимость контрактов составила 242 млн и 1,9 млрд рублей соответственно.