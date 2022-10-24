«КП-Омск» и Омское отделение ФСС РФ проведут круглый стол по теме государственные услуги Фонда

Мобильное приложение «Социальный навигатор» Фонда социального страхования Российской Федерации поможет оформить заявления на технические средства реабилитации не выходя из дома, экономя время и делая жизнь, в том числе маломобильных граждан, комфортнее, а электронные сертификаты – оплатить необходимые изделия, не дожидаясь проведения государственных закупочных процедур.

О преимуществах использования электронного сертификата на технические средства реабилитации, точках продаж изделий, принимающих сертификаты, и «Социальном навигаторе» расскажут эксперты Омского отделения ФСС РФ, представители общественных организаций инвалидов на Круглом столе, проводимом совместно с ИД «Комсомольская правда» 27 октября 2022 года в 16-00.

Круглый стол состоится актовом зале в ГУ-Омского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, по адресу г. Омск, ул. Пушкина, д. 67, 6 этаж.

Спикеры Круглого стола:

- Лось Александр Николаевич, управляющий Государственным учреждением - Омским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации;

- Горст Елена Владимировна, начальник отдела социальных программ отделения Фонда;

- Сабаев Андрей Павлович, начальник отдела страхования профессиональных рисков отделения Фонда;

- Пономорёва Татьяна Михайловна, председатель Омского регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ);

- Запускалов Дмитрий Сергеевич, специалист по социальной реабилитации Омской областной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Адрес: г. Омск, ул. Пушкина, 67, 6 этаж.

Начало 27 октября 2022 года в 16.00.