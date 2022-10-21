Генеральный директор ТГК-11 выступил с докладом на Международном форуме «Российская энергетическая неделя»

Генеральный директор компании выступил спикером на одном из круглых столов. В своем докладе он акцентировал внимание на экономической и экологической важности использования золошлаков в дорожной отрасли.

Планируется, что «Северный обход города Омска» станет пилотным проектом с использованием при его строительстве золошлаковых смесей из золоотвалов Омских ТЭЦ. Для Российской Федерации это уникальный проект строительства дороги, который решает не только вопрос транспортной загруженности Омской агломерации, но и рационального использования продуктов горения угля взамен природных ресурсов. Потенциал применения золошлаковых смесей при строительстве автодороги составит 7,5 млн.тонн.

По заключению экспертов «Российского дорожного научно-исследовательского института» (РОСДОРНИИ) и «Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета» (СибАДИ) золошлаковые смеси Омских ТЭЦ в чистом виде пригодны для сооружения основания автомобильной дороги, а при добавлении извести, цемента, металлургических шлаков – в рабочих слоях и дорожной одежде. Объём использования золошлаковых материалов в конструкции дороги может составлять до 80%. Проведенные исследования говорят о стабильности материала, что принципиально подтверждает возможность использования золошлаков в дорожном строительстве как в чистом виде, так и с добавлением укрепляющих добавок.

Сейчас для строительства автомобильных дорог используется песок и суглинки. Песок добывается в основном в русле Иртыша и транспортируется до мест строительства по реке, при этом новые месторождения песка и суглинков располагаются всё дальше от основных строек, увеличивая транспортную составляющую стоимости строительства. Золоотвалы Омских ТЭЦ расположены на границе города Омска, запасы золошлаков в них способны обеспечить строительную и дорожную отрасли Омской области техногенным грунтом в горизонте 15-20 лет с экономией затрат на материал и логистику.

Масштабный проект федерального значения «Северный обход города Омска», готовится к реализации в ближайшие 6 лет. Он предусматривает строительство автомобильной дороги с интенсивным движением протяженностью более 62 километров. На будущей трассе запланированы мосты через реки Иртыш и Омь, а также 15 путепроводов и 5 транспортных развязок. Новая дорога позволит ежедневно в комфортном режиме пропускать 42 тысячи автомобилей и сократит время нахождения в пути между районами в среднем на 40%. Трасса важна не только для Омского региона - она откроет новые возможности для транспортного сообщения между Западной, Центральной и Восточной Сибирью, обеспечит толчок к развитию инвестиционного потенциала региона.

В дискуссии круглого стола принимали участие представители Министерства энергетики РФ, генерирующих компаний России, предприятий строительной отрасли, специалисты из Республики Беларусь, Индии, Индонезии, Объединённых Арабских Эмиратов, которые поделились опытом использования золошлаковых материалов в народном хозяйстве своих стран. Международный опыт демонстрирует положительные результаты применения золошлаков в различных сферах: строительстве, производстве строительных материалов, сельском хозяйстве. Объём применения золошлаков в большинстве стран, использующих угольное топливо для производства энергии, составляет от 50 до 90 процентов от их образования.

Вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот содержит неоспоримые экологические и экономические преимущества для увеличения потенциала развития Омской области, а реализация проекта «Северный обход г. Омска» с использованием золошлаков станет драйвером использования строительных материалов техногенного происхождения в дорожной отрасли на территории других регионов России.