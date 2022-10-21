13-летний парнишка побежал на «красный» и был сбит на перекрестке 24-ой Северной

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

20 октября около половины восьмого вечера на перекрестке улиц 24-Сервеная и Герцена произошло ДТП с пострадавшим несовершеннолетним. Видео опубликовала областная полиция.

На кадрах видно, как мальчишка на «красный» перебегает оживленный перекресток. В один миг его сбивает седан.

- Водитель автомобиля «Вольво», мужчина 1985 г.р., в районе пересечения ул.Герцена и ул.24-й Северной допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего проезжую часть на запрещающий для пешеходов сигнал светофора, - уточнили подробности в УМВД.

13-летний пострадавший получил ушиб коленного сустава, сейчас оперативники проводят проверку. В целом, понятно, что халатность ребенка привела к таким печальным последствиям. Однако, на данный участок стоит обратить внимание департаменту транспорта. Ведь трехфазное движение здесь выстроено почти идеально, если не считать маленького промежутка времени для пересечения огромного перекрестка пешеходами.

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