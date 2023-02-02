До конца недели в Омске сохранятся умеренные морозы

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сибирские синоптики разместили точный прогноз погоды в Омской области до конца недели. Согласно данным Обь-Иртышского гидромететорологического управления, ночь с четверга на пятницу - 3 февраля - будет самой морозные в предстоящие трое суток. Столбики термометров покажут -24...-29 градусов. Днем температура повысится до -12...-17 градусов, местами будет даже теплее - до -7 градусов.

- В ночь на субботу температура установится на уровне -20...-25 градусов. Днем в первый выходной день в регионе преимущественно без осадков и -10...-15 градусов в дневные часы. Местами потеплеет до -5 градусов, - сообщает прогноз.

В ночные часы с субботы на воскресенье температура воздуха будет аналогична предыдущим показателям, днем - немного потеплеет - до -8...-13 градусов. Все эти дни практически безветренно, либо подует слабый ветер юго-западного и южного направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Ясно, без осадков.

Согласно климатическим наблюдениям, температурные значения ближайших трех суток соответствуют норме. Согласно многолетним данным, с 3 по 5 февраля в Омской области максимальная температура зафиксирована на уровне -10 градусов, минимальная составила -21 градус.