В Омской области пожилой мужчина на протяжении двух лет развращал шестерых детей

О происходящем долгое время никто не знал, пока одна из жертв не рассказала все своей бабушке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области под суд пойдет 59-летний мужчина, который на протяжении двух лет насиловал детей бывшей возлюбленной и своей знакомой. От рук изверга пострадали шесть детей возрасте от 6 до 12 лет.

Как сообщили в пресс-службе Калачинской районной прокуратуры, обвиняемый с июня 2020 по март 2022 года заманивал к себе домой малолетних детей и, обещая угостить сладостями и купить подарки, совершал над ними развратные действия.

О домогательства «доброго дяди» бы так никто и не узнал, если бы одна из потерпевших все не рассказала своей бабушки. Женщина поверила словам малышки и незамедлительно обратилась в полицию.

Свою вину в домогательствах к детям мужчина не признал. В качестве меры пресечения его поместили под стражу. Уголовное дело передано в суд, который и вынесет приговор извергу.

Напомним, ранее в Омской области задержали мужчину, который несколько лет насиловал свою 5-летнюю дочь и двоих сыновей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

И все молчали: многодетный отец из Омска два года держал в страхе и насиловал 5-летнюю дочь и двоих сыновей

Житель Омска на протяжении нескольких лет насиловал своих малолетних детей(подробнее...)