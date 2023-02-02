Росстат: численность населения Омской области сократилась на 20 тысяч человек

Основные причины происходящего — естественная убыль и миграция Фото: Михаил ФРОЛОВ

Численность населения Омской области продолжает сокращается. На 1 января 2023 года в регионе проживало 1 831 881 человек, что на 19 656 меньше, чем в начале прошлого года. Об свидетельствуют данные Росстата с учетом итогов Всероссийской переписи населения.

В городах Омской области проживают 1 348 958 человек, в селах — 482 923 человека. По сравнению с данным на 1 января 2022 года городское население снизилось на 12 520 человек, а сельское — на 7 136 человек.

По переписи 2020 года население Омской области составляло 1 858 798 человек. Таким образом, с 2010 года оно сократилось на 118 867, а с 2002 года — 220 422 человек.

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