Певица Валерия пришла на съемки телешоу в платье омского дизайнера Галины Подзолко

Фото: стоп-кадр ТВ-программы канала НТВ.

Певица Валерия пришла на съемки программы «Секрет на миллион» телеканала НТВ в платье от омского дизайнера Галины Подзолко. Дизайнер окончила знаменитый омский ОГИС, некоторое время работала в родном городе, но позже перебралась в столицу, где запустила бренд Galina Podzolko. В среднем цена наряда составляет от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Платье, которое выбрала артистка, на официальном сайте заявлено по цене 130 тысяч рублей.

- Чудесная Валерия в принтовом платье из шелкового шифона, декорированном воротничком и манжетами в цвет основы. Принт разработан в дизайн-студии Galina Podzolko, - позже прокомментировала этот выход создатель платья в одной из соцсетей.

Из светской хроники столицы, освещаемой в СМИ можно сделать вывод, что московские модные львицы нередко выбирают наряды Galina Podzolko для своих выходов. Среди них - Алина Топалова и Полина Аскери.