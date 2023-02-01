В Омске судебные приставы помогли хозяйке элитного коттеджа выселить наглого арендатора, задолжавшего полмиллиона

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Судебные приставы по Омской области сообщили, что помогли владелице элитного коттеджа в «Долине нищих» выселить нерадивого арендатора. 40-летний наглый жилец длительный срок не вносил арендной платы и не желал выезжать из насиженного места. Хозяйке только, что и оставалось - оплачивать счета за коммунальные услуги.

- Владелица жилого помещения вынужденно обратилась в суд в связи с тем, что длительное время не могла пользоваться своим жилым домом, неся при этом расходы по его содержанию. Ранее женщина заключила с мужчиной договор найма, согласно которому передала во временное пользование за плату свой жилой дом, находящегося в одном из коттеджных поселков в Кировском районе города Омска, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Суд постановив выселить незаконного арендодателя, а также взыскать с него задолженность за проживание в размере полумиллиона рублей. Но даже после законного решения жилец все равно не желал покидать дом.

Приставы пошли на хитрость и стали штрафовать мужчину за неисполнение требований закона. Жильцу пришлось дважды оплатить такой штраф, а это, минимум, 5 000 рублей. Понимая, что штрафы последуют и дальше, мужчина освободил оккупированный им коттедж.