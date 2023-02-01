В январе в Омске обнаружили 16 животноводческих компаний-фантомов, которые вели такую деятельность в жилых квартирах

Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала года региональный Россельхознадзор выявил 16 фантомных площадок, все были задействованы в обороте животноводческой продукции. А также зарегистрированы в квартирах жилых домов.

- На данных площадках заведомо невозможно создать условия для осуществления поднадзорной деятельности. Факт нарушает прослеживаемость поднадзорной продукции, поскольку, исходя из данных системы, невозможно установить местоположение реальных объектов, осуществляющих ее производство и хранение, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Такие площадки называют фантомными, потому что очевиден факт: количества сырья, которое поступает с них на предприятие, и объем выпускаемой продукции, который заявляют предприниматели в документах, явно не соответствуют действительности. То же самое касается торговых предприятий: если они реализуют товары в гораздо большем количестве, чем поступило на склад, значит, перед нами фантомная площадка.

Нарушения выявляют инспекторы Россельхознадзора, регулярно проверяющие, как оформлены ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного происхождения в системе «Меркурий».

Электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) к любой продукции животного происхождения оформляются с помощью автоматизированной системы «Меркурий», входящей в состав Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии — ВетИС. Только при наличии эВСД в системе «Меркурий» документ считается действительным. Оператором ВетИС является Россельхознадзор.

По данным местного управления Россельхознадзора, в Омской области с фантомных площадок предприятий-производителей в основном реализовывали молочную и мясную продукцию: от молока и сыра до сосисок и пельменей. В таких - фейковых случаях - продукцию предпочитают отправлять за пределы региона.

Отметим, что всего в 2022 году в России выявили 325 фантомных предприятий-производителей и 1229 фантомных торговых предприятий. Больше всего фантомных площадок обнаружили в Московской области (123), Челябинской и Курганской областях (246).

После обнаружения фирмы-фейка, назовем это условно так, Россельхознадзор навсегда аннулирует учетную запись уполномоченного лица такого предприятия в системе «Меркурий». Восстановить доступ не получится. Саму площадку признают фантомной и исключат из реестра ВетИС.

- В результате Управлением Россельхознадзора по Омской области площадки исключены из Реестра поднадзорных объектов системы «Цербер», - подтвердили в ведомстве.