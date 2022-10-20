Ножницы вместо отмычки: омич в Кировском округе вскрыл четыре припаркованных автомобиля и украл видеорегистраторы

За все четыре девайса злоумышленнику удалось выручить всего лишь 4 тысячи рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне в Омске полицейские задержали похитителя видеорегистраторов. За одну ночь омич похитил четыре устройства из автомобилей в Кировском округе.

Ранее в один день в городской отдел полиции №2 обратились владельцы четырех автомобилей - «Дэу Нексия», «Рено Дастер», «Рено Логан» и УАЗ «Патриот». Все машины были припаркованы примерно в одном районе - на улицах Дианова, Перелета, Путилова и Фугенфирова. Омичи рассказывали правоохранителям одно и то же: неизвестный проник в салон авто, вскрыв водительскую дверь, и стащил оттуда видеорегистратор. Примечательно, что остальное имущество злоумышленника не заинтересовало.

Полицейские установили, что все четыре преступления, совершенные за одну ночь, связанны между собой. Это подтверждали и найденные на местах следы обуви и идентичные повреждения на авто - неизвестный попал в салоны машин с помощью ножниц.

Нашли и задержали подозреваемого в серии краж на улице Перелета. Им оказался ранее судимый за аналогичные кражи 48-летний омич, проживающий в Кировском округе. Так, полтора года - в апреле 2021 года - он вышел на «свободу» после отбывания последнего срока.

По словам задержанного, похищенные видеорегистраторы он продавал. За все четыре девайса ему удалось выручить всего лишь 4 тысячи рублей. При этом каждый из потерпевших оценил материальный ущерб в 4-5 тысяч рублей.

Сейчас полицейские завели уголовное дело на омича по статье «Кража». Ему грозит до 2 лет колонии.

Напомним, ранее в Омске задержали мужчину, который арендовал автомобили, а потом выставлял их на продажу. Всего горе-бизнесмен успел завладеть 32 автомобилями.

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