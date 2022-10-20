В Омске в 2024 году отменят свыше 30 маршрутов общественного транспорта

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Накануне днем в омском Горсовете прошло первое заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Его члены обсудили внедрение новой маршрутной схемы в Омске.

Обновлением существующей транспортной схемы городские власти планируют заняться летом 2023 года. По словам и.о. директора департамента транспорта Игоря Кожухова, завершить этот процесс должны в 2024 году.

Согласно планам, вместо 1,5 тысяч единиц подвижного состава омичей будут возить 1,2 тысячи. Однако количество не всегда означает качество - автобусы малой вместимости сменят машины большого класса.

Грандиозное обновление транспортной схемы начнут с так называемой разгрузки центра Омска. Маршрутки и муниципальные автобусы малого класса пустят по дублерам основных магистралей. На основные маршруты выйдут машины большого и среднего класса. Однако для того чтобы это осуществить, надо установить остановки на соседних с центральными улицам. В частности, остановочные пункты должны появиться на улицах Фрунзе, Булатова и Маршала Жукова.

Сейчас в Омске работает 132 маршрута (часть из них и вовсе только числятся таковыми). В 2024 году их должно остаться около 100.

Отметим, на заседании депутаты Горсовета рассмотрели еще два вопроса - обновление подвижного состава и пилотный проект по внедрению бескондукторной системы оплаты проезда.