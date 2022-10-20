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Происшествия20 октября 2022 11:15

Тебя убил и себя убью: житель Омской области застрелил соседа и наложил на себя руки

Под Омском мужчина убил соседа, а потом сам свел счеты с жизнью
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
По версии следствия, своего соседа сельчанин застрелил из-за личной неприязни

По версии следствия, своего соседа сельчанин застрелил из-за личной неприязни

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне СУ СК РФ по Омской области завело уголовное дело по факту жуткого убийства в поселке Большеречье.

По версии следствия, 20 октября утром в ограде двухквартирного дома, расположенного в поселке Большеречье по улице 6-й Тупик, был найден труп 41-летнего мужчины с прострелянной головой. Как выяснилось, застрелил из охотничьего ружья его 65-летний сосед из-за личной неприязни. После убийства сельчанин свел счеты с жизнью.

Сейчас омские следователи устанавливают все обстоятельства и причины трагедии, а также рассматривают другие версии произошедшего. Расследование еще не завершено.

Напомним, ранее в Омской области сельчанин убил своего соседа, приревновав его к своей возлюбленной.

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