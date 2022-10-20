Омский Центробанк: в сентябре в регионе быстрее всего дорожали продукты

Подорожала вся еда, кроме сезонных овощей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омское отделение Центробанка РФ сообщило об удорожании основных сфер нашей жизни. В Омской области годовая инфляция замедляется шестой месяц подряд. В сентябре она составила 13%. Это ниже значений по Сибири и в целом по России.

Из российских регионов и стран Средней Азии в Омскую область стали поставлять больше овощей. За счет этого продолжили снижаться цены только на овощи - на капусту, морковь и лук в годовом выражении. Повлияли и региональные особенности. Хорошая погода помогла омским аграриям увеличить сбор картофеля. Как следствие — ускорилось снижение цен на него в годовом выражении.

- В сентябре омичи не так активно занимались ремонтом и обустройством жилья. Спрос на строительные материалы снизился, что отразилось на ценах: продолжили дешеветь виниловые обои, замедлился рост цен на керамическую плитку, линолеум и ламинат, - рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер.

Зато в сегменте услуг, наоборот, рост цен прилично ускорился. В частности, заметно повысили тарифы на поездки в такси. Крупный агрегатор обосновал это ростом цен на обслуживание автопарка.

В среднем услуги подорожали на 11%, тарифы ЖКХ - на 10%, продукты - на 16%.

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