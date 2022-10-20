На Омскую область надвигается похолодание с дождями и мокрым снегом

Омичам самое время утепляться и брать зонты Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В ближайшие три дня в Омской области похолодает из-за надвигающегося циклона. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По информации синоптиков, с 20 по 22 октября на погодные условия в Омске и области будет влиять циклон и его фронтальные разделы. Омичей ждут облачные дни и осадки преимущественно в виде дождя. В субботу, 22 октября, в северных районах региона пройдет мокрый снег.

Сегодня, 20 октября, температура воздуха в ночные часы будет держаться в диапазоне от 0 до +5 градусов. Днем потеплеет до +11.

Завтра, 21 октября, ночью столбик термометра опустится местами до +1 градуса. Днем будет теплее - от +10 до +15 градусов. При этом местами по Омской области в дневные часы будет +5 градусов.

С грядущей субботы, 22 октября, в регион придет похолодание. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов, при прояснении опустится до -5 градусов. Днем же ожидает от +7 до +15 градусов тепла. Местами по Омской области воздух прогреется лишь до +2 градусов.

В воскресенье, 23 октября, осадков станет меньше и похолодает. Температура ночью опустится до -6 градусов. В дневные часы омичам ничего хорошего ждать не стоит - стоблик термометра будут держаться в диапазоне от 0 до +5 градусов.