Свежеуложенная плитка у Омского ТЮЗа сыграла против подрядчика

Фото: Пресс-служба ОНФ

Мэрию Омска ждет акт прокурорского реагирования за работу подрядчика в районе ТЮЗа. Свежеуложенная плитка еще не успела прослужить омичам один сезон, как к ней нашлось много нареканий.

- В ходе проведенного обследования установлены дефекты покрытия пешеходных дорожек, недостатки при укладке тротуарной плитки, - сухо заявили в прокуратуре.

Не стесняются в выражениях представители Народного фронта. Общественники переживают за омичек на каблучках и жителях, утопающих в лужах.

- Каблуки омичек то и дело застревают между швами плитки, уровень «скачет». Оценить проделанную работу помог еще и дождь. Не нужен даже уровень, чтобы понять в каких местах есть просадка. Новую плитку топит, горожане вынуждены прыгать через огромные лужи, - оценили проделанные работы в ОНФ.

Напомним, что стоимость выполненных работ составила 17,3 млн рублей. Подрядчиком выступала фирма «ЗавГор», которая находится под следствием за проделанные работы в парке отдыха в городе Калачинске. Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество».