Мошенники обманули за сутки 22 омича

Полицейские вновь просят омичей не вестись на телефонные разводы мошенников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сразу 22 омича попались на удочку аферистов 19 октября. Такие данные приводит региональное управление МВД.

Заявления поступили в отделения полиции, и, почти под копирку, схема обмана выглядела так: лжебанковские работники сообщают о попытке неизвестного оформить кредит на потерпевшего. Чтобы деньги не «ушли» в чужие руки, их нужно снять и положить на «безопасный счет».

Люди ведутся на эту уловку и перечисляют все средства в кошелек мошенников. Так и сделал 36-летний омич, который перевел обманщикам 288 тысяч рублей. На эту же схему попалась жительница Советского округа, которая пыталась спасти свои сбережения якобы от несанкционированного снятия.

- Банковские работники, сотрудники правоохранительных органов никогда не сообщают подобную информацию по телефону и не запрашивают данные вашей карты, а также пароли и коды, которые приходят вам в сообщениях. Банковских услуг по переводу средств на «безопасные» или «резервные» счета не существует, - напоминают жителям Омской области сотрудники полиции.