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Происшествия20 октября 2022 4:25

Пьяный рецидивист из Омска пытался совратить 9-летнюю девочку и ее подругу

Мужчина, который был ранее судим за извращения, позарился на малолеток в Амурском поселке
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

9-летнюю омичку и ее подругу пытался совратить 41-летний житель Амурского поселка. Днем девочки гуляли в районе улицы 33-ей Северной, когда к ним подошел неизвестный.

- К ним подошел незнакомец и на их глазах стал совершать развратные действия, - уточнили подробности в региональном УМВД.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Уже в отделении стало известно о его преступной жизни. Как оказалось, омич был ранее судим за грабежи, разбой и насильственные действия сексуального характера.

- Кража, грабеж, изнасилование, - уточнил задержанный на допросе.

Сейчас омич передан сотрудникам регионального Следственного комитета, которые выведут его на «чистую воду».

Напомним, месяцем ранее в Омской области рецидивист изнасиловал 9-летнюю девочку недалеко от лесопилки. Ребенка на пустырь мужчина заманил коробкой конфет, а после надругательства выбил ей зубы.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ