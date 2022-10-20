Пьяный рецидивист из Омска пытался совратить 9-летнюю девочку и ее подругу

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

9-летнюю омичку и ее подругу пытался совратить 41-летний житель Амурского поселка. Днем девочки гуляли в районе улицы 33-ей Северной, когда к ним подошел неизвестный.

- К ним подошел незнакомец и на их глазах стал совершать развратные действия, - уточнили подробности в региональном УМВД.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Уже в отделении стало известно о его преступной жизни. Как оказалось, омич был ранее судим за грабежи, разбой и насильственные действия сексуального характера.

- Кража, грабеж, изнасилование, - уточнил задержанный на допросе.

Сейчас омич передан сотрудникам регионального Следственного комитета, которые выведут его на «чистую воду».

Напомним, месяцем ранее в Омской области рецидивист изнасиловал 9-летнюю девочку недалеко от лесопилки. Ребенка на пустырь мужчина заманил коробкой конфет, а после надругательства выбил ей зубы.