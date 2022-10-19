24 октября омский Горсовет официально даст оценку поведению депутата Анны Степаненко

Фото: соцсети

24 октября в Омском городском Совете состоится заседание комиссии по этике. Официальный ответ парламента в своем телеграм-канале опубликовал бывший омич Данил Чебыкин.

В письме указано, что депутатский корпус не одобряет действия новоизбранного депутата. Но конкретных решений пока не называют.

- Омский городской Совет не одобряет действия Степаненко Анны Георгиевна, описанные в Вашем обращении, разделяя с Вами точку зрения о необходимости неукоснительного соблюдения каждым депутатом Омского городского Совета правил этики, а также а также следования в своей деятельности нормам нравственности и морали, - гласит один из пунктов.

Напомним, дебоширка Анна Степаненко стала известна после событий 11 сентября. Ночью вместе со своей соратницей по партии Натальей Астапчик она ломилась в дверь соседке Камилы Адамсон. По словам потерпевшей, Степаненко вызывала омичку на разговор, а уже на следующий день оскорбляла. Правда, отделалась депутат за свой ночной дебош лишь штрафом в 500 рублей. История дошла до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Правда, с того момента всё затихло. Наверное, многие ждут решения комиссии по этике.