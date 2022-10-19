Смертельная гонка: под Омском пьяный водитель иномарки, решивший погонять, не справился с управлением и улетел в кювет

Фото: скриншот видео, предоставленного пресс-службой УМВД России по Омской области.

В Омской области правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении виновника ДТП, в результате которого погибла девушка.

По материалам дела, 13 августа 2022 года в 05:10 пьяный 24-летний житель Омской области, находивший за рулем автомобиля «Тойота Корона», двигался по трассе Бакбасар-Полтавка. В один момент он не справился с управление и слетел в кювет, где иномарка опрокинулась. В результате аварии двум его 19-летним пассажирам понадобилась помощь медиков - их доставили в больницу. Девушка скончалась на следующий день в медучреждении от полученных травм.

Прибывшие на место ДТП полицейские с помощью алкотектора выявили, что мужчина был пьян. В дальнейшем также было установлено. что на въезде в населенный пункт омич не снизил скорость движения до 60 километров в час, а гнал со скоростью в 171 километр в час. Не обратил внимания нетрезвый водитель и на дорожный знак «Опасный поворот».

Вину свою виновник ДТП признал. Ранее омич уже привлекался неоднократно к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за превышение скорости.

Правоохранители передали материалы уголовного дела в Шербакульский районный суд. Омичу может грозить от 5 до 12 лет колонии.

Напомним, ранее пьяный омич столкнулся с коровой на трассе под Омском и улетел в кювет, в результате аварии скончался его один пассажир.

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