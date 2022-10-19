Встать в пять утра, чтобы всё успеть: на что идут омские следователи, чтобы вечером взять в руки микрофон

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

История музыкального коллектива сотрудников УМВД начиналась осенью 2020. Тогда из действующих следователей, инспекторов и криминалистов получилась отличная команда, признается худрук ансамбля «Свои» Татьяна Капустина.

- Мне повезло с коллективом. Дело не в зрелости, а в желании. У них есть яркий девиз: хочу, могу и буду. Несмотря на загруженность, ребята ответственно подходят к каждой репетиции, - рассказывает художественный руководитель.

Стаж сотрудничества с правоохранительными органам у нее большой. Года Татьяна не называет, видимо, профессиональные качества передаются не только от музыкантов, но и от полицейских. Она строгий руководитель, который снова и снова заставляет перепевать отрывки из песен, чтобы добиться идеального исполнения.

К слову, коллектив состоит из музыкантов-любителей. Всего пара профессионалов, в том числе и капитан внутренней службы Александр Ёлкин имеет за плечами класс аккордеона.

- Мы сочинили с коллегой авторскую песню, и тогда я впервые выступил на этой сцене как вокалист, - вспоминает Александр.

Дело в том, что коллектив собирался из активистов, тех, кто участвовал в концертах, а также в профессиональных конкурсах. Как оказалось, дарований в полиции много.

Вот Юрий и Кристина Концевые поют для души. За их выступлениями с самого рождения следит маленькая дочка.

- Дочь с 8-ми месяцев ходит с нами на репетиции, концерты. Было такое, что с бабушкой за кулисами играла, а иногда и на коленках с нашим руководителем. Но здесь ничего не поделаешь, у нас есть желание выступать, и ребенок заодно приобщается к музыке, - рассказывает Кристина.

Сейчас инспектор ГИБДД Кристина Концевая в декрете. Но на репетиции ходить не перестает. Также трепетно к встречам с коллегами относится ее муж. Юрий старший следователь, и, порой, чтобы успеть к вечерней распевке, он приходит на работу к пяти утра.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Погрузиться в музыку, несмотря на семейные обстоятельства, решила и инспектор группы анализа, планирования и учёта городского отдела полиции №9 Мария Козырева. Она вышла на сцену, едва ее второму ребенку исполнилось два месяца.

- Была в декрете и все время здесь. Ребенку было 2 месяца, когда наш ансамбль собрался. И я сразу сюда записалась, - вспоминает Мария.

Страсть к музыке у старшего лейтенанта Козыревой с детства. Она закончила класс фортепиано, поет с самого раннего возраста.

А вот Сергей Лаповенко целенаправленно идет к своей мечте. В юности не получилось уйти в музыку, но петь любил всегда. Поэтому в 2014 году поступил в частную музыкальную школу, а сегодня является примером для своих дочерей.

- Все родственники только «за». У меня две дочки. Они видят меня и впитывают, поэтому такими же растут. Им интересно со мной. Своего рода активный папа, с которого можно брать пример, - поясняет Сергей.

А вот профессия подполковника юстиции совсем не вяжется с его работой. Он занимается расследованием уголовных дел в сфере экономки. Все банковские мошенничества, незаконное создание юридических лиц, которые сегодня находятся в ТОПе преступлений, на его плечах. Но это никак не мешает приходить на репетиции, где серьезный мужчина в погонах забывает на миг об огромных стопках производств. Просто человек очень любит музыку. Как и криминалист Кристина Сазанович.

- Объединила нас, безусловно, профессия, но самое главное – это любовь к музыке. Несмотря на сложную и ответственную работу, которая отнимает у нас много сил, каждый находит время на репетиции и концерты. Даже, несмотря на такой ритм жизни, можно найти время на занятие своим любимым делом, - считает Кристина.

Свою коллегу полностью поддерживает Ассель Жукебаева. Никто бы и не догадался, что профессионального музыкального образования у нее нет. Лишь школьный учитель и выступления в доме культуры. Но благодаря таланту и стремлению девушка сегодня прекрасно поет и за это благодарна всем наставникам.

- Этот творческий путь прошел через всю мою школьную жизнь. После переезда в Омск я занималась в ДК «Красной Гвардии», потом в вокальном ансамбле «Феерия» в педуниверситете, - вспоминает Ассель.

Удивительно, но эта хрупкая девушка, которая сегодня работает в пресс-службе УМВД, совсем недавно была сотрудницей уголовного розыска. Но даже там, с учетом огромной загруженности, она находила время для музыки.

- Замечательная черта нашего коллектива, что все ребята подобраны исключительно порядочные и добрые. Личностные качества наших участников нас сплачивают, - заключила старший лейтенант Жукебаева.