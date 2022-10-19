Информацию о смерти водителя ЗИЛа, сбившего ребенка, опровергли в омской полиции

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Водитель ЗИЛа, который 14 октября сбил насмерть ребенка на улице Мельничной, сейчас находится в СИЗО и отказывается сотрудничать со следствием. Это подтвердили «КП-Омск» в региональном управлении МВД.

Более того, истории, которые распространяются в соцсетях о кончине подозреваемого также не соответствуют действительности.

- Водитель отказался от дачи показаний, однако сведения о том, что он ехал к ребёнку также не подтверждаются. Задержанный находится под стражей, информация о его суициде не соответствует действительности, - уточнили в полиции.

Напомним, что трагедия произошла в минувшую пятницу в Старом Кировске. Ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент на «красный» на полной скорости пролетел ЗИЛ, сбив ребенка.

В соцсетях омичи начали распространять информацию, якобы в тот день у мужчины сложились трагичные семейные обстоятельства. После всего случившегося он наложил на себя руки.