Омичей предупреждают о «гонконгском гриппе»

Врачи рекомендуют ставить прививки от гриппа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Грипп А/Н3N2, известный как «гонконгский грипп», был зарегистрирован в России. Случай, по информации омского управления Роспотребнадзора, завозной и единичный, однако не стоит расслабляться.

От сезонных простуд он отличается высокой температурой, ломотой в теле и состоянием болезненности.

Что касается Омской области, здесь, в основном, обитают вирусы не гриппозной этиологии и заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов COVID-19.

- Среди находок респираторных вирусов наибольший удельный вес составили риновирусы – 56,3%, вирусы новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 18,8%, вирусы парагриппа -6,3%, аденовирусы – 6,2%, бокавирусы – 6,2% и РС – 6,2%, - уточняют в управлении.

Для защиты от гриппа специалисты рекомендуют ставить прививки, а также тонизировать организм.