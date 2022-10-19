В Омской области хирурги прооперировали 10 пациентов со сложными нарушениями сердечного ритма

В Омске быстрыми темпами идет развитие ангиохирургической службы Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России – лечение сложных нарушений ритма сердца. Накануне 100-летнего юбилея врачи медицинского центра отделения впервые в регионе выполнили 10 операций при сложных нарушениях ритма сердца, в том числе при фибрилляции предсердий. Во всех случаях использовали систему электроанатомического картирования, с высокой эффективностью воздействия на очаг аритмии.

По статистике, болезни системы кровообращения занимают первое место в структуре заболеваемости и смертности населения. В 50 % случаев причиной внезапной смерти является нарушение сердечного ритма.

- Вмешательства при нарушениях ритма сердца, в частности при фибрилляции предсердий — это очень сложная процедура, которая выполняется в единичных центрах страны, - отметил директор Западно-Сибирского медицинского центра, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ Владимир Шутов.

- Раньше пациентов с тяжелыми нарушениями сердечного ритма направляли для лечения в ведущие федеральные клиники страны. В настоящее время лечение нарушений ритма сердца стало доступно пациентам Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России» - подчеркнул заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения (РХМДиЛ) Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА, к.м.н., врач-сердечно-сосудистый хирург Павел Ермолаев.

Операция РЧА в среднем длится около 1,5-2 часов, не требует наркоза, проводится в условиях медикаментозного сна (седации) и сопровождается быстрым восстановлением самочувствия.

На сегодняшний день уже 10 пациентов Западно-Сибирского медицинского центра прооперированы с использованием методики РЧА. Операции проводятся по квотам ВМП.

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