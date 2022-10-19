Водитель ЗИЛа, сбивший в Омске ребенка на светофоре, отказывается от показаний

Фото: «ЧП Омск» во Вконтакте

Подозреваемый в страшной трагедии, произошедшей минувшей пятницей на улице Мельничной, отказывается от сотрудничества со следствием. Мужчина на полном ходу сбил 11-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Неоспоримые доказательства вины – запись с видеорегистратора подтверждает причастность омича к гибели ребенка. Однако показания против себя он не дает.

- Водитель отказался от дачи показаний, однако сведения о том, что он ехал к ребёнку также не подтверждаются, - уточнили в полиции.

При этом, в соцсетях продолжает распространяться информация о кончине виновника ДТП. Якобы у мужчины в тот день сложились трагичные семейные обстоятельства, поэтому он «летел» на красный. А от горя и вовсе наложил на себя руки в СИЗО.

- Задержанный находится под стражей, информация о его суициде не соответствует действительности, - подтвердили «КП-Омск» в УМВД России по Омской области.