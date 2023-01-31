В Омской области инспекторы поймали браконьеров, убивавших косуль и кабанов вне сезона

Фото: пресс-служба БУ «Управление по охране животного мира» Омской области.

Омские охотинспекторы сообщили, что в регионе всего за пару дней две группы браконьеров загубили шесть особей ценных животных. Среди изъятых туш диких зверей, добытых вне охотничьего сезона, насчитали трех самок сибирской косули и трех самок дикого кабана.

- В период высокого снежного покрова и образования наста затруднено передвижение и добывание корма копытными животными. Этим фактом пользуются охотники, - пояснили инспекторы БУ «Управление по охране животного мира». Если подробнее, то 28 января в районе деревни Новотроицк Нижнеомского района инспектор заметил следы съезда двух снегоходов. Неподалеку в лесном массиве лежали мешки с разделанными тушами и головами кабанов. Следы снегоходов привели к трем мужчинам, на одежде которых виднелись пятна бурого цвета, а на одном из снегоходов был мешок с разделанным кабаном. У охотников оказалось разрешение на добычу только одной особи кабана, а факту были обнаружены три самки. Сразу после - 29 января - на обочине дороги Тюкалинск – деревня Хутора Тюкалинского района охотинспектор обнаружил двух самок косули сибирской со следами огнестрельных ранений. Также в этот день в 8 километрах восточнее деревни Новопокровки Горьковского района инспектор выявил еще одну незаконную добычу одной особи косули сибирской.

Браконьеры орудуют вовсю, даже несмотря на то что сезон охоты на косулю сибирскую в общедоступных охотничьих угодьях Омской области завершился 31 декабря 2022 года.

- Многие животные в это время года – стельные. Добыча животных в таких случаях недопустима не только по охотничьему законодательству, но и по неписаному кодексу охотника. Это приводит к значительному сокращению поголовья животных в дикой природе, – отметили в пресс-службе БУ «Управление по охране животного мира». По всем выявленным случаям уже идет полицейская проверка.