В приграничную зону Омской области нанес визит полпред Анатолий Серышев

Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе и губернатор Александр Бурков совместно посетили Одесский район Омской области.

Анатолий Серышев провел выездное совещание по проблемным вопросам обустройства пограничного пункта пропуска «Одесское», а также других пунктов пропуска на омском участке государственной границы Российской Федерации с Республикой Казахстан.

В совещании приняли участие заместитель полпреда Федор Дедус, Главный федеральный инспектор по Омской области Иван Нецкин, начальник Пограничного управления ФСБ России по Омской области Сергей Махорин, руководитель УФСБ России по Омской области Алексей Савченков, начальник УМВД РФ по региону Вячеслав Крючков.

Две недели назад эта тема рассматривалась на расширенном заседании Коллегии по вопросам правоохранительной деятельности обороны и безопасности в Сибирском федеральном округе. Тогда же полпредом принято решение о выезде непосредственно на пункты пропуска, требующие особо пристального внимания, чтобы на месте более детально изучить вопросы, связанные с их функционированием и реконструкцией. Сегодня на совещании Полномочный представитель подчеркнул важность ускорения темпов создания современной инфраструктуры для пропуска товаров и пассажиров через государственную границу.

На омском участке российско-казахстанской границы расположены четыре автомобильных пункта пропуска (АПП). Подъезд к АПП «Исилькуль» и «Ольховка» обеспечен по автомобильным дорогам федерального значения. К пунктам «Одесское» и «Невольное» ведут дороги регионального значения.

На совещании поднимались, в частности, вопросы ремонта участков автомобильных дорог на подъездах к пунктам пропуска.

Губернатор Александр Бурков отметил, что регион ведёт поэтапный плановый ремонт дороги Омск — Одесское — граница Республики Казахстан в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В текущем и 2024 году планируется привести в порядок очередной участок протяженностью почти 13 км. Заключён контракт на выполнение работ стоимостью 364 млн. рублей.

Как было отмечено, пункт «Одесское» на границе Омской области и Республики Казахстан на протяжении длительного времени работает по временной схеме. Дополнительного внимания требует ряд вопросов обустройства, в том числе отмечается дефицит служебных и бытовых помещений.

В районном центре Одесское Анатолий Серышев и Александр Бурков оценили результаты модернизации местной котельной. Реконструкция теплоисточника, обогревающего социальные объекты и жилой фонд, выполнена силами муниципального предприятия «Тепловик» и администрации района. Котельная полностью переоснащена, всё оборудование — омского производства. Установка котлов омской компании с отличными рекомендациями на рынке производства этой продукции обеспечила 30% экономии при эксплуатации, более высокую надёжность работы котельной и качество теплоснабжения. По мнению полпреда, такие примеры следует тиражировать.

Полпред и губернатор также побывали в детской школе искусств рабочего посёлка Одесское, отремонтированной в 2020-2021 по нацпроекту «Культура». За два года и всего 13 млн рублей отремонтированы не только фасад, кровля, внутренние интерьеры. Коллектив педагогов и воспитанники учреждения получили полностью новые условия для занятий творчеством и создали особую, по-домашнему тёплую атмосферу. За время, прошедшее после реконструкции, в школе искусств не только заметно прибавилось самих воспитанников, но и открылись новые классы. Здесь начали обучать игре на домбре и создали собственный ансамбль народных инструментов.